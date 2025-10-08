Иэн Гэрри высмеял Белала Мухаммада перед боем в Катаре

Ирландский профессиональный боец UFC Иэн Гэрри высмеял тактику Белала Мухаммада и прокомментировал его попытку «перебоксировать» соперника, напомнив о предстоящем поединке между ними. Бой запланирован в соглавном событии турнира UFC в Катаре 22 ноября в ABHA Arena в Дохе.

«Когда Белал Мухаммад защищал мировой титул в Монреале, Канада, он подумал, что сможет перебоксировать боксера. Он был идиотом. И он ошибся. Надеюсь, он подумает, что сможет сделать то же самое со мной — это упростит мне задачу. Но зачем мы вообще говорим о Белале?» — приводит слова Гэрри Sportskeeda.

Белал Мухаммад в мае этого года проиграл Джеку Делла Маддалене единогласным решением и лишился титула в полусреднем весе.