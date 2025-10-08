Оливейра заявил о желании провести бой с Холлоуэем за титул BMF

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра сообщил, что хочет провести следующий поединок против Макса Холлоуэя. По словам бойца, его цель — встретиться с американцем в титульном бою за пояс BMF.

«Хотел бы подраться с Максом Холлоуэем за титул BMF. Думаю, фанатам этот поединок тоже был бы интересен. Именно этот бой хочу провести следующим», — заявил Оливейра в интервью SHAK MMA.

Чарльз Оливейра и Макс Холлоуэй уже встречались в октагоне в августе 2015 года — тогда победу одержал американец после травмы бразильца. Ранее Оливейра заявил, что рассматривает бой с Холлоуэем как последний в карьере.