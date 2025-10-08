Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян объяснил, почему проиграл в первом бою с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян объяснил, почему проиграл в первом бою с Мерабом Двалишвили
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, почему уступил в первом поединке с 34-летним обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузину Мерабу Двалишвили.

«Если вы обратите внимание на статистику, это факты, за пять раундов нашего боя я нанёс лишь пять ударов правой рукой, которая является у меня сильнейшей. Подумайте сами, что я не мог этой рукой ни защищать, ни отталкивать, ни бороться, ни бить. Почему всё равно вышел на бой? Не отказывался ни от одного своего поединка. Было много боёв, которые проводил, будучи травмированным», — сказал Ян в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

Материалы по теме
«Всё будет по-другому». Пётр Ян заявил о согласии провести поединок с Двалишвили в декабре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android