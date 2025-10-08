Пётр Ян объяснил, почему проиграл в первом бою с Мерабом Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, почему уступил в первом поединке с 34-летним обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузину Мерабу Двалишвили.

«Если вы обратите внимание на статистику, это факты, за пять раундов нашего боя я нанёс лишь пять ударов правой рукой, которая является у меня сильнейшей. Подумайте сами, что я не мог этой рукой ни защищать, ни отталкивать, ни бороться, ни бить. Почему всё равно вышел на бой? Не отказывался ни от одного своего поединка. Было много боёв, которые проводил, будучи травмированным», — сказал Ян в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.