Дэвид Аллен — Арсланбек Махмудов: дата и время боя, где смотреть, во сколько начало

В субботу, 11 октября, в Шеффилде (Великобритания) состоится боксёрский вечер, в главном событии которого пройдёт противостояние между обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе британцем Дэвидом Алленом и россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Поединок начнётся ориентировочно в 23:45 мск. Бой не будет официально показан на территории России, однако его можно будет посмотреть, оформив подписку на онлайн-платформе DAZN.

Аллену 33 года. В качестве профессионала он дебютировал в декабре 2012 года. В своём рекорде Дэвид имеет 24 победы, из которых 19 были одержаны нокаутом, семь поражений, два поединка были признаны ничьей.

Арсланбеку 36 лет. На профессиональном уровне российский боксёр выступает с декабря 2017 года. В своём рекорде Махмудов имеет 20 побед, из которых 19 были одержаны нокаутом, и одно поражение.