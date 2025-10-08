Фьюри возобновит карьеру и проведёт следующий бой в 2026 году — промоутер Тайсона

Фрэнк Уоррен, являющийся промоутером бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории Тайсона Фьюри, сообщил, что его подопечный планирует вернуться в ринг и провести следующий поединок в 2026 году.

«Говорил с ним на прошлой неделе. Он сказал, что собирается вернуться и провести бой в следующем году. Тайсон хочет вернуться», — приводит слова Уоррена журнал The Ring.

Напомним, в январе текущего года Цыганский король заявил об окончании профессиональной боксёрской карьеры. Однако уже в начале лета Фьюри неоднократно говорил, что заинтересован вернуться в следующем году и провести бой против Усика или Джошуа.