Царукян: если финиширую Хукера, Топурия меня больше не сможет избегать

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян выразил уверенность, что непобеждённый 28-летний обладатель чемпионского титула UFC в категории до 70 кг испано-грузин Илия Топурия избегает поединка с ним.

«Надеюсь, побью Хукера, покажу свой уровень в бою с ним, а затем получу титульник в январе или феврале. Если выступлю очень хорошо и финиширую Дэна, Илия меня больше не сможет избегать. Я должен показать, что готов к бою за титул», — приводит слова Царукяна журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, он разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.