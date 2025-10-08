В UFC порекомендовали своим сотрудникам не употреблять алкоголь в Бразилии

Руководство UFC порекомендовало своим сотрудникам не употреблять алкоголь в Рио-де-Жанейро, где в эти выходные состоится турнир серии Fight Night, который возглавит бой между бразильцем Чарльзом Оливейрой и поляком Матеушем Гамротом. Об этом информирует корреспондент MMA Fighting Гильерме Крус.

Согласно имеющейся информации, предупреждение сотрудникам было передано во внутренней служебной записке после череды отравлений людей в этой стране.

«В Бразилии участились случаи употребления алкоголя, содержащего метанол. Министр здравоохранения страны Александр Падилья настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от употребления алкоголя, особенно дистиллированных напитков, в которых сложнее обнаружить наличие примесей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам проявлять здравый смысл, если планируете употреблять алкоголь», — сказано в служебном письме.

Отравления происходили через водку, виски и джин. На сегодняшний день по всей стране подтверждено 200 случаев, из которых как минимум три закончились смертью. Пока неясно, были ли отравления преднамеренными или стали результатом несчастного случая на производстве.