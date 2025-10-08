Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В UFC порекомендовали своим сотрудникам не употреблять алкоголь в Бразилии

В UFC порекомендовали своим сотрудникам не употреблять алкоголь в Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство UFC порекомендовало своим сотрудникам не употреблять алкоголь в Рио-де-Жанейро, где в эти выходные состоится турнир серии Fight Night, который возглавит бой между бразильцем Чарльзом Оливейрой и поляком Матеушем Гамротом. Об этом информирует корреспондент MMA Fighting Гильерме Крус.

Согласно имеющейся информации, предупреждение сотрудникам было передано во внутренней служебной записке после череды отравлений людей в этой стране.

«В Бразилии участились случаи употребления алкоголя, содержащего метанол. Министр здравоохранения страны Александр Падилья настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от употребления алкоголя, особенно дистиллированных напитков, в которых сложнее обнаружить наличие примесей. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам проявлять здравый смысл, если планируете употреблять алкоголь», — сказано в служебном письме.

Отравления происходили через водку, виски и джин. На сегодняшний день по всей стране подтверждено 200 случаев, из которых как минимум три закончились смертью. Пока неясно, были ли отравления преднамеренными или стали результатом несчастного случая на производстве.

Материалы по теме
«Один из величайших боёв». Двое россиян драматично завоевали контракты с UFC
«Один из величайших боёв». Двое россиян драматично завоевали контракты с UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android