«Нет сомнений». Кормье назвал Двалишвили величайшим бойцом легчайшего веса в UFC

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье лестно высказался в адрес 34-летнего действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Мераб Двалишвили является величайшим бойцом легчайшего веса, который когда-либо дрался в UFC», — сказал Кормье в эфире телеканала ESPN.

Последний бой Мераб провёл против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Мераб в бою с Кори смог установить рекорд в истории титульных боёв UFC, реализовав за встречу 20 тейкдаунов.