Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Нет сомнений». Кормье назвал Двалишвили величайшим бойцом легчайшего веса в UFC

«Нет сомнений». Кормье назвал Двалишвили величайшим бойцом легчайшего веса в UFC
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье лестно высказался в адрес 34-летнего действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили.

«У меня нет никаких сомнений в том, что Мераб Двалишвили является величайшим бойцом легчайшего веса, который когда-либо дрался в UFC», — сказал Кормье в эфире телеканала ESPN.

Последний бой Мераб провёл против американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. Мераб в бою с Кори смог установить рекорд в истории титульных боёв UFC, реализовав за встречу 20 тейкдаунов.

Материалы по теме
Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили
Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android