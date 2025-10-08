«Плакали не только мои близкие, но и тысячи людей». Оливейра — о поражении Топурии
35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра вспомнил свои ощущения после поражения нокаутом в первом раунде от 28-летнего непобеждённого испано-грузина Илии Топурии в бою за титул UFC в категории до 70 кг, который состоялся 29 июня на турнире UFC 317.
UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра
«Представьте, каково это — осознание того, что у меня был шанс снова стать чемпионом… И осознание того, что плакали не только я и моя семья, а тысячи людей по всему миру», — сказал Оливейра в интервью на телеканале ESPN.
Ранее Чарльз Оливейра подробно рассказал, почему его соперником стал Матеуш Гамрот после снятия Рафаэля Физиева.
Комментарии
