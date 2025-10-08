Мэнни Пакьяо сообщил, когда проведёт следующий поединок по боксу

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо объявил, что проведёт следующий поединок по правилам бокса 24 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США), при этом не сообщив имя соперника.

«С радостью сообщаю, что вернусь в ринг 24 января в Вегасе. Это будет яркий и особенный вечер. Следите за новостями!» — сказал Мэнни в видео, которое было опубликовано аккаунтом indystrymedia.

Напомним, последний бой Пакьяо провёл 20 июля также в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос. Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей.