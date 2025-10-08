17-летний сын легендарного Артуро Гатти скончался в Мексике

Артуро Гатти-младший, являющийся сыном легендарного чемпиона мира в двух весовых категориях канадца итальянского происхождения Артуро Гатти-старшего, скончался вчера, 7 октября, в Мехико (Мексика) в возрасте 17 лет. Об этом информирует портал World Boxing News.

Согласно информации Чака Зито, который является телохранителем близкого друга Гатти, Артуро нашил повешенным в квартире, которую арендовал на время отдыха в стране.

Гатти-младший также хотел связать свою жизнь с боксом. Впервые он начал тренироваться в шесть лет и с тех пор принимал участие в соревнованиях между любителями. Ожидалось, что Артуро в скором времени дебютирует в профессионалах.

Его отец трагически скончался в 2009 году в Бразилии, куда прилетел на отдых вместе с сыном и супругой. Артуро также нашли мёртвым в квартире. Вскрытие показало, что он покончил жизнь самоубийством.