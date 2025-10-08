33-летнего экс-бойца UFC Мохтаряна убили, это было второе покушение на его жизнь

33-летний бывший боец UFC австралиец Суман Мохтарян был убит сегодня, 8 октября, в пригороде Сиднея. Об этом информирует издание MMAJunkie.

Согласно имеющейся информации, правоохранители в 18:00 по местному времени приехали для проверки сигнала о стрельбе. На месте они обнаружили Сумана с несколькими огнестрельными ранениями. Несмотря на старания медиков, Мохтарян скончался не приходя в сознание на месте.

В полиции отказались подтверждать личность Сумана, но близкие и друзья сообщили, что убитым был именно он. Представители правоохранительных органов заявили, что это было преднамеренное нападение.

Ранее на Мохтаряна уже совершали покушение. В феврале 2024 года преступник, замаскированный под водителя службы доставки еды, несколько раз выстрелил в бойца около спортзала, но Суману удалось выжить.