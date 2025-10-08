Скидки
Ислам Махачев отреагировал на подписание Зайнукова в UFC

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев отреагировал на подписание своего спарринг-партнёра, непобеждённого соотечественника Магомеда Зайнукова в UFC.

«В Дагестане не только борьба мирового класса, но и одна из лучших школ муайтай», — написал Махачев на своей странице в социальной сети.

Сегодня Зайнуков провёл поединок с бразильцем Лукасом Калдасом на турнире Dana White Contendre Series. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26). Благодаря такому выступлению Магомед произвёл впечатление на Дану Уайту и получил контракт с промоушеном.

