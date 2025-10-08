Сыну экс-чемпиона UFC Рэмпейджа Джексона грозит до 4 лет за избиение рестлера на шоу

25-летнему бойцу смешанных единоборств Радже Джексону, который является сыном легендарного бывшего чемпиона UFC Куинтона «Рэмпейджа» Джексона, предъявили обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений за избиение на профессионального рестлера Сайко Стью на шоу в Калифорнии в августе. Об этом информирует Los Angeles Times со ссылкой на офис прокуратуры.

Если Раджу признают виновным, то он может получить до четырёх лет тюрьмы за совершённое нападение.

Напомним, сын Куинтона «Рэмпейдж» Джексона Раджа Джексон жестоко избил Сайко Стю на турнире Knokx Pro Wrestling. Во время одной из схваток Раджа поднялся на ринг, схватил Смита, выполнил амплитудный бросок, после чего пересел на него и нанёс ему порядка 20 безответных ударов по лицу. Полиция расследует данный инцидент.