Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган объяснил, в чём Аспиналл представляет угрозу для Джона Джонса в возможном бою

Джо Роган объяснил, в чём Аспиналл представляет угрозу для Джона Джонса в возможном бою
Аудио-версия:
Комментарии

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган объяснил, в каком аспекте действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл представляет угрозу для соотечественника Джона Джонса в возможном поединке.

«Джон является одним из величайших бойцов в истории, если не самый лучший, но он не самый быстрый парень. Я думаю, что Аспиналл будет для него сложным соперником, поскольку Тома нелегко перевести. Кроме того, он чертовски быстрый и огромный парень.

Аспиналл настоящий тяжеловес весом под 111 кг. Он никогда не сможет спуститься в полутяжёлый вес. Никто из тяжей не может сравниться с ним, поскольку Том обладает безумной скоростью. И это становится проблемой для тех, кто не является тяжем, как Джонс», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
«Это безумие». Джо Роган призвал кардинально изменить правила в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android