Джо Роган объяснил, в чём Аспиналл представляет угрозу для Джона Джонса в возможном бою

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган объяснил, в каком аспекте действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл представляет угрозу для соотечественника Джона Джонса в возможном поединке.

«Джон является одним из величайших бойцов в истории, если не самый лучший, но он не самый быстрый парень. Я думаю, что Аспиналл будет для него сложным соперником, поскольку Тома нелегко перевести. Кроме того, он чертовски быстрый и огромный парень.

Аспиналл настоящий тяжеловес весом под 111 кг. Он никогда не сможет спуститься в полутяжёлый вес. Никто из тяжей не может сравниться с ним, поскольку Том обладает безумной скоростью. И это становится проблемой для тех, кто не является тяжем, как Джонс», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.