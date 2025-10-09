Скидки
Олег Тактаров в стихах саркастично высказался о поражении Анкалаева в реванше с Перейрой

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров опубликовал стих собственного сочинения, в котором саркастично высказался о поражении соотечественника Магомеда Анкалаева в поединке с бразильцем Алексом Перейрой, а также оставил обращение личным критикам. Бой состоялся на турнире UFC 320 и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Ему ногу отбили, дядя Олег. Нам с дивана виднее лучше. Не нога бы наш Магомед был сильнее и был бы круче. Он до этого просто не знал, что в переднюю ногу *****. Ну а тренер не подсказал, потому что там платят гроши. И вообще вы дядя Олег ничего про бои не знаете. И в Сарове вы у себя пивасик всегда попиваете. Вы, конечно, знаете лучше, но отвечу вам в рифму тогда. Вот так: «Беречь ногу не научился, то тогда получи в кебаб».

