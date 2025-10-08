Чарльз Оливейра заявил о желании подраться с Макгрегором на турнире UFC в Белом доме

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра рассказал, что хотел бы выступить на турнире UFC в Белом доме, который состоится 14 июня 2026 года, и провести на этом ивенте бой с популярным ирландцем Конором Макгрегором.

«Говоря о наследии, я бы сказал, что оно стало бы колоссальным [если выпадет шанс выступить на турнире UFC в Белом доме]. Почему бы им не организовать там большой поединок? Это было бы очень здорово. Думаю, что все парни хотят там драться. Если я понадоблюсь UFC, то буду готов. Кто бы мог стать моим соперником на этом ивенте? Мне даже не хочется говорить (смеётся). Все знают, что это будет поединок между мной и Макгрегором.

Почему с ним? Из-за денег (смеётся). Я здесь самый честный. Моя история не была выдумана, моя история такая, какая она есть. Я не изменю свою манеру говорить. Откуда такое желание драться с Конором? Финансовая. Сколько, по-вашему, это принесёт денег? Сколько денег это принесёт всем? Это огромная суммы. Мы говорим о больших деньгах. Так почему? Это правда.

Дело не в том, что он победил того или иного парня или сделал то или иное. Он никогда не говорил обо мне плохо. Наоборот, я всегда говорю о нём хорошо. Он вошёл в историю единоборств, побеждал великих бойцов. У него была своя манера говорить — не то, как я говорю, не то, как мне нравится продвигать, но это именно тот способ продвижения, который принёс ему много денег, много сделал для нашего спорта. Но почему я хочу этот бой? Потому что это принесёт мне много денег, вот правда. Я ничего не имею против него», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.