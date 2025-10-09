Скидки
«Арман — богатый избалованный ребёнок. Он дерётся ради внимания». Хукер — о Царукяне

Шестой номер рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландец Дэн Хукер отреагировал на оскорбления со стороны предстоящего соперника, российского бойца армянского происхождения Армана Царукяна.

«У-у-у, чёрт (улыбается). Меня ведь никто раньше не задевал и оскорблял. Какая разница [что он говорит]? Меня отделывали больше раз, чем ты ужинал, брат. Если думаешь, что это каким-то образом пугает меня, ты не в своём уме. Не собираюсь ни за кем прятаться. Мне не нужны братья [чтобы решать конфликты]. Если будут с кем-то проблемы, приду к тебе домой и решу их лично. Никого не посылаю выполнять за меня грязную работу.

Арман — просто богатый избалованный ребёнок, которому в жизни досталось всё [сразу]. Ему не нужны гонорары от выступлений в UFC. Царукян дерётся ради внимания и симпатий… Я же дерусь, чтобы обеспечить свою семью. Просто хочу сказать, если он нападёт на меня так же, как на Бобби Грина, наш бой отменят», — сказал Хукер в интервью на передаче The Ariel Helwani Show.

