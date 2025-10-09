Скидки
Адесанья назвал следующего соперника Алекса Перейры

Адесанья назвал следующего соперника Алекса Перейры
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья ответил, с кем в следующем поединке должен встретиться 38-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра.

«Думаю, мы должны увидеть Карлоса Ульберга против Алекса. По-прежнему считаю, что Карлос должен получить следующим титульный шанс, потому что это будет хороший бой. Мне это нравится», — приводит слова Адесаньи портал MMAJunkie.

Ульбергу 34 году. В качестве профессионального бойца ММА новозеландский спортсмен дебютировал в августе 2011 года. В своём рекорде Карлос имеет 14 побед, из которых 10 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Комментарии
