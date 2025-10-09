Скидки
Кормье подтвердил, что Анкалаев вышел на реванш с Перейрой, будучи травмированным

Член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье подтвердил информацию, согласно которой 33-летний россиянин Магомед Анкалаев дрался с бразильцем Алексом Перейрой, будучи травмированным. Бой состоялся на турнире UFC 320 и завершился победой Поатана нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

«Перед боем видел видео, где Магомеду делают уколы в ребро. Это не ложь и не оправдание. По сути, он был в состоянии лишь бить по лапам и делать кардиотренировки в течение полутора месяцев перед боем», — приводит слова Кормье аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

