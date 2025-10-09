Адесанья рассказал, когда понял, что Анкалаеву «пришёл конец» в реванше с Перейрой

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья рассказал, когда заметил переломный момент в реванше между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Их бой состоялся на турнире UFC 320 и завершился победой Поатана техническим нокаутом в первом раунде.

«Как только Анкалаев перешёл к ортодоксальной стойке, я понял, что настал конец. Я почувствовал его, поскольку его передней ногой стала та, по которой Алексу нравится бить. Это означало, что его правая нога, которую он убрал, уже была пробита его лоу-киком.

Перейра сразу пошёл вперёд, оттеснил его к сетке и стал бить по передней ноге. В первом бою Алекс этого не делал, поскольку он выходил вроде бы травмированным. А здесь два-три удара, Анкалаев сменил стойку, и всё – дело сделано. Нокаут от чемпиона!» — приводит слова Адесаньи портал MMAJunkie.