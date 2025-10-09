Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: Анкалаеву советовали не выходить на реванш с Перейрой

Кормье: Анкалаеву советовали не выходить на реванш с Перейрой
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал поражение россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я знаю людей, близких к Магомеду, и они советовали ему не выходить на бой, но он хотел выступить. Он хотел снова победить Перейру, потому что понимал, насколько важна вторая победа над Алексом и возможность ещё раз доказать, почему он занимает своё место», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Ранее Камил Гаджиев прокомментировал поражение Анкалаева в реванше с Перейрой.

Материалы по теме
Камил Гаджиев прокомментировал поражение Анкалаева в реванше с Перейрой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android