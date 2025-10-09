Кормье: Анкалаеву советовали не выходить на реванш с Перейрой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал поражение россиянина Магомеда Анкалаева в реванше с бразильцем Алексом Перерой, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я знаю людей, близких к Магомеду, и они советовали ему не выходить на бой, но он хотел выступить. Он хотел снова победить Перейру, потому что понимал, насколько важна вторая победа над Алексом и возможность ещё раз доказать, почему он занимает своё место», – сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Ранее Камил Гаджиев прокомментировал поражение Анкалаева в реванше с Перейрой.