Анкалаев не мог тренироваться последние шесть недель перед реваншем с Перейрой — инсайдер

Анкалаев не мог тренироваться последние шесть недель перед реваншем с Перейрой — инсайдер
33-летний российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение последних шести недель из-за предполагаемой травмы рёбер перед реваншем с бразильцем Алексом Перейрой, где на кону стоял титул чемпиона UFC в категории до 93 кг. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х авторитетный американский инсайдер под ником @RealKevinK со ссылкой на свои источники.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

Бой между Магомедом и Алексом состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединка завершился победой Поатана техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, он в третий раз стал абсолютным чемпионом UFC.

Анкалаев дрался с травмой? Если да, то это худшее решение в карьере Магомеда
Анкалаев дрался с травмой? Если да, то это худшее решение в карьере Магомеда
