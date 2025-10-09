Анкалаев не мог тренироваться последние шесть недель перед реваншем с Перейрой — инсайдер

33-летний российский боец UFC, выступающий в полутяжёлом весе, Магомед Анкалаев не мог тренироваться в течение последних шести недель из-за предполагаемой травмы рёбер перед реваншем с бразильцем Алексом Перейрой, где на кону стоял титул чемпиона UFC в категории до 93 кг. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х авторитетный американский инсайдер под ником @RealKevinK со ссылкой на свои источники.

Бой между Магомедом и Алексом состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединка завершился победой Поатана техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, он в третий раз стал абсолютным чемпионом UFC.