Бокс/ММА

Камил Гаджиев назвал фаворита в бою Делла Маддалена — Махачев

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

«Ислам прибавил. В Махачкале я даже посмотрел, будто 20 кг мускулатуры добавил. Но это не простой бой. Переход в следующий дивизион всегда тяжело. У борцов это ярко выражено было. Как тяжело было Абдулрашиду Садулаеву переходить из 86 в 97 кг. Он чемпионат мира проиграл в 2017 году. Другая сила и другие габариты. Надо привыкать.

Благо Ислам это понимает. Дураков вообще нет рядом с ним. Сам далеко не дурак. У него нет шапкозакидательских настроений. Я с ним поговорил на эту тему в Махачкале. Он всё понимает, и поэтому я считаю его фаворитом. Но для Ислама этот бой будет очень тяжёлым», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

