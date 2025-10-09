Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра вышел на второе место по количеству нокаутов в истории титульных боёв в UFC

Алекс Перейра вышел на второе место по количеству нокаутов в истории титульных боёв в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра вышел на второе место по количеству нокаутов в истории титульных боёв в североамериканской лиге после того, как финишировал 33-летнего россиянина Магомеда Анкалаева в ходе реванша, который состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Теперь на счету Поатана шесть побед нокаутом/техническим нокаутом в титульных боях в UFC.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра (W)
05 октября 2025, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Магомед Анкалаев

Абсолютным рекордсменом в данном показателе является его соотечественник Андерсон Силва. На счету Паука семь побед нокаутом/техническим нокаутом в чемпионских поединках. На третьем месте расположились сразу четыре бойца — Рэнди Кутюр, Ти Джей Диллашоу, Мэтт Хьюз и Чак Лидделл. У каждого из них по пять побед нокаутом/техническим нокаутом в титульных поединках.

Материалы по теме
Перейра против Чимаева. Какие шансы организовать настолько крутой бой?
Перейра против Чимаева. Какие шансы организовать настолько крутой бой?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android