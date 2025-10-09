Алекс Перейра вышел на второе место по количеству нокаутов в истории титульных боёв в UFC

38-летний действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра вышел на второе место по количеству нокаутов в истории титульных боёв в североамериканской лиге после того, как финишировал 33-летнего россиянина Магомеда Анкалаева в ходе реванша, который состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Теперь на счету Поатана шесть побед нокаутом/техническим нокаутом в титульных боях в UFC.

Абсолютным рекордсменом в данном показателе является его соотечественник Андерсон Силва. На счету Паука семь побед нокаутом/техническим нокаутом в чемпионских поединках. На третьем месте расположились сразу четыре бойца — Рэнди Кутюр, Ти Джей Диллашоу, Мэтт Хьюз и Чак Лидделл. У каждого из них по пять побед нокаутом/техническим нокаутом в титульных поединках.