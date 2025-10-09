«Выставят, как любителя». Иан Гарри отреагировал на анонс боя с Белалом Мухаммадом

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри прокомментировал анонс поединка с экс-чемпионом американцем Белалом Мухаммадом, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Вы узрите скорость, ранее не виданную. Белал Мухаммад, бывший чемпион, будет выставлен, как любитель, на ваших глазах», — написал Гарри в социальных сетях.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 66 в апреле, Гарри победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Пратеса.

Мухаммад на UFC 315 в мае проиграл единогласным решением австралийцу Джеку Делла Маддалене, лишившись чемпионского титула.