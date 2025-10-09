Скидки
Махачев назвал следующего чемпиона UFC в лёгком весе

Махачев назвал следующего чемпиона UFC в лёгком весе
33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что следующим чемпионом UFC в категории до 70 кг должен стать его непобеждённый одноклубник Усман Нурмагомедов, который в данный момент владеет поясом PFL в лёгком весе.

«Усман — это тот парень, который должен прийти и стать следующим чемпионом UFC», — приводит слова Махачева аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Усману 27 лет. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств россиянин дебютировал в декабре 2017 года. В своём рекорде Нурмагомедов имеет 20 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, не имеет ни одного поражения, а один бой был признан несостоявшимся.

Огромный фронт работы. Усману Нурмагомедову пока рано покорять UFC
Огромный фронт работы. Усману Нурмагомедову пока рано покорять UFC
