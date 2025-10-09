Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пол Хьюз опубликовал пост после второго поражения от Усмана Нурмагомедова

Пол Хьюз опубликовал пост после второго поражения от Усмана Нурмагомедова
Комментарии

Ирландский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пол Хьюз прокомментировал поражение в реванше с россиянином Усманом Нурмагомедовым, состоявшемся 3 октября в Дубае (ОАЭ).

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Сделал всё возможное, но, к сожалению, всё снова обернулось не в мою пользу. Поединок получился близким, но я не сделал достаточно. Я не дрался так, как это нужно делать для победы.

Чтобы победить одного из лучших бойцов в мире на его территории, нужно выкладываться на 110 процентов. Я не сделал этого, и это моя ответственность», — написал Хьюз в социальных сетях.

Материалы по теме
Камил Гаджиев оценил судейское решение в реванше Нурмагомедова и Хьюза
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android