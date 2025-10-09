Пол Хьюз опубликовал пост после второго поражения от Усмана Нурмагомедова

Ирландский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пол Хьюз прокомментировал поражение в реванше с россиянином Усманом Нурмагомедовым, состоявшемся 3 октября в Дубае (ОАЭ).

Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

«Сделал всё возможное, но, к сожалению, всё снова обернулось не в мою пользу. Поединок получился близким, но я не сделал достаточно. Я не дрался так, как это нужно делать для победы.

Чтобы победить одного из лучших бойцов в мире на его территории, нужно выкладываться на 110 процентов. Я не сделал этого, и это моя ответственность», — написал Хьюз в социальных сетях.