Пол Хьюз опубликовал пост после второго поражения от Усмана Нурмагомедова
Ирландский боец лёгкого веса (до 70 кг) Пол Хьюз прокомментировал поражение в реванше с россиянином Усманом Нурмагомедовым, состоявшемся 3 октября в Дубае (ОАЭ).
PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз
Напомним, Нурмагомедов победил единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.
«Сделал всё возможное, но, к сожалению, всё снова обернулось не в мою пользу. Поединок получился близким, но я не сделал достаточно. Я не дрался так, как это нужно делать для победы.
Чтобы победить одного из лучших бойцов в мире на его территории, нужно выкладываться на 110 процентов. Я не сделал этого, и это моя ответственность», — написал Хьюз в социальных сетях.
