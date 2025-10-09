Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это произойдёт в 2026 году». Биспинг — о потенциальном бое Волкановски — Двалишвили

«Это произойдёт в 2026 году». Биспинг — о потенциальном бое Волкановски — Двалишвили
Комментарии

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг выразил уверенность в том, что в следующем году матчмейкеры UFC организуют поединок между австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и грузином Мерабом Двалишвили.

«Если вы хотите организовать большой бой и показать лёгкие веса во всей красе, то гарантирую, что нужно организовать бой между Волкановски и Двалишвили в 2026 году. Чувствую, что это произойдёт», — приводит слова Биспинга портал TNT Sports.

Ранее Кори Сэндхаген высказался после поражения в поединке с Мерабом Двалишвили на UFC 320.

Материалы по теме
Кори Сэндхаген высказался после поражения в бою с Мерабом Двалишвили на UFC 320
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android