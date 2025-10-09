«Это произойдёт в 2026 году». Биспинг — о потенциальном бое Волкановски — Двалишвили

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг выразил уверенность в том, что в следующем году матчмейкеры UFC организуют поединок между австралийцем македонского происхождения Александром Волкановски и грузином Мерабом Двалишвили.

«Если вы хотите организовать большой бой и показать лёгкие веса во всей красе, то гарантирую, что нужно организовать бой между Волкановски и Двалишвили в 2026 году. Чувствую, что это произойдёт», — приводит слова Биспинга портал TNT Sports.

