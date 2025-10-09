Гамрот дал прогноз на бой Царукян — Хукер

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) поляк Матеуш Гамрот высказался о предстоящем поединке между россиянином Арманом Царукяном и австралийцем Дэном Хукером, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night в Дохе (Катар).

«Это будет отличный бой. Я дрался с обоими. И, как по мне, у Армана лучше со стратегией и лучше с навыками. Я считаю, что победит Царукян», — сказал Гамрот на пресс-конференции.

Хукер не выступал с августа 2024 года, когда на UFC 305 победил раздельным судейским решением поляка Матеуша Гамрота.

Царукян на UFC 300 в апреле 2024 года одолел раздельным решением бразильца Чарльза Оливейру.