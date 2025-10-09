Скидки
Чарльз Оливейра сказал, кто станет следующим соперником Топурии

Чарльз Оливейра сказал, кто станет следующим соперником Топурии
Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра считает, что следующим соперником действующего обладателя титула грузина Илии Топурии станет американец Джастин Гэтжи.

«Топурия подерется с Гэтжи в январе. Считаю, что именно этот бой состоится. Но ещё есть Арман [Царукян]. Как по мне, Арман победит Дэна Хукера. Именно он должен был драться за титул», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи победил единогласным судейским решением азербайджанца Рафаэля Физиева.

