«Теперь — Чарльз Хищник, и здесь, и в октагоне». Оливейра заявил о смене прозвища

35-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра заявил о смене своего прозвища с Ду Бронкс на Хищник.

«В охоте за сильнейшими есть место только для одного хищника. Так что теперь – Чарльз Хищник, и здесь, и в октагоне», — приводит слова Оливейры аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Следующий поединок Чарльз проведёт против восьмого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг поляка Матеуша Гамрота на турнире UFC Fight Night 261, который состоится 11 октября в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Их бой станет главным событием вечера. Об этом информирует пресс-служба UFC.