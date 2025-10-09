«Он был идиотом». Иан Гарри высказался о поражении Мухаммада от Делла Маддалены

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри высказался о поражении американца Белала Мухаммада в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, состоявшемся в мае на турнире UFC 315 в Монреале (Канада).

«Когда Белал Мухаммад защищал свой титул в Монреале, он решил, что способен перебоксировать боксёра. Он был идиотом и ошибся. Надеюсь, он считает, что сможет боксировать и со мной. Это облегчило бы мне жизнь», — сказал Гарри в социальных сетях.

Напомним, поединок Гарри и Мухаммада состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

ухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311