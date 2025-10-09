Скидки
Дастин Порье поделился ожиданиями от боя Оливейра — Гамрот

Трёхкратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье высказался о предстоящем поединке между бразильцем Чарльзом Оливейрой и поляком Матеушем Гамротом.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Луан Ласерда — Саймон Оливейра
11 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Матеуш Гамрот

«Гамрот нокаутировал людей в UFC. Он опасен в четырёхунцовых перчатках, несмотря на то что мы не считаем его нокаутёром. Это опасный бой. Опасный бой для Чарльза, особенно в том случае, если у него не получится перевести Гамрота в партер. Поляк сильно прибавил в боксе за последние два года. Думаю, он многих удивит», — приводит слова Порье издание MMAJunkie.

Напомним, поединок Оливейры и Гамрота состоится 11 октября на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

