Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман объяснил, почему есть логика в организации третьего боя Перейра — Анкалаев

Камару Усман объяснил, почему есть логика в организации третьего боя Перейра — Анкалаев
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман выразил желание провести третий бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Когда люди побеждают, мы не слышим о таких серьёзных травмах. Мы уже были свидетелями того, как Перейра потерял титул, и знаем, что произошло. Теперь Анкалаев также лишился своего титула, и мы знаем, как это было.
Поэтому в третьем поединке всё будет зависеть от самих бойцов. Вы должны контролировать себя и подойти к бою в наилучшей форме. Турнир UFC в Белом доме будет проведён только в июне. Готов ли Перейра ждать восемь месяцев его? Я бы с удовольствием посмотрел трилогию с его участием», — приводит слова Усмана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

Материалы по теме
Анкалаеву больше не дадут титульного шанса. Обидно, но россиянин виноват в этом сам
Анкалаеву больше не дадут титульного шанса. Обидно, но россиянин виноват в этом сам
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android