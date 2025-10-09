Камару Усман объяснил, почему есть логика в организации третьего боя Перейра — Анкалаев

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман выразил желание провести третий бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой.

«Когда люди побеждают, мы не слышим о таких серьёзных травмах. Мы уже были свидетелями того, как Перейра потерял титул, и знаем, что произошло. Теперь Анкалаев также лишился своего титула, и мы знаем, как это было.

Поэтому в третьем поединке всё будет зависеть от самих бойцов. Вы должны контролировать себя и подойти к бою в наилучшей форме. Турнир UFC в Белом доме будет проведён только в июне. Готов ли Перейра ждать восемь месяцев его? Я бы с удовольствием посмотрел трилогию с его участием», — приводит слова Усмана аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.