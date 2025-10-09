Георгий Юновидов сразится за пояс IBA.PRO на турнире в честь трилогии Али — Фрейзер

Российский боксёр Георгий Юновидов (11-1, КО 7) 29 октября в Маниле (Филиппины) проведёт бой за пояс IBA.PRO в тяжёлом весе с американцем Джоном Кантреллом (15-0, КО 14).

10-раундовый поединок пройдёт в рамках турнира «IBA.PRO 11» и будет посвящён 50-летию легендарного шоу «Триллер в Маниле» и трилогии между Мохаммедом Али и Джо Фрейзером. Организаторами предстоящего вечера в Филиппинах выступят Международная ассоциация бокса (IBA) и известнейший боксёр Мэнни Пакьяо.

В последний раз Юновидов выходил на ринг в июле в Екатеринбурге, когда досрочно победил соотечественника Евгения Романова и завоевал временный пояс WBA в бриджервейте. Кантрелл впервые в профессиональной карьере будет боксировать за пределами США.

Также в рамках шоу IBA.PRO 11 в Маниле чемпион WBA Gold россиянин Вадим Туков (16-0, КО 7) проведёт 10-раундовый бой за пояс IBA.PRO Intercontinental в среднем весе против выступающего за США уроженца Ганы Сена Агбеко (29-4, КО 23), известного по боям против Ослейса Иглесиаса, Владимира Шишкина и Дэвида Моррелла. Как и Юновидов, Туков в последний раз боксировал в начале июля в Екатеринбурге, победив Кудратилло Абдукахорова из Узбекистана. И Туков, и Юновидов впервые будут боксировать за пределами России.

В одном из главных поединков турнира 29 октября на ринг выйдет бывший чемпион WBA и IBF филиппинец Марлон Тапалес (40-4, КО 21), которому будет противостоять пакистанец Надир Балоч (12-2, КО 9). Для Тапалеса этот бой станет четвёртым после встречи с японцем Наоей Иноуэ. А возглавит шоу в Маниле бой между чемпионом WBC в минимальном весе филиппинцем Мелвином Иерусалимом (24-3, КО 12) и Сийакхолву Кьюзе (9-2-1, КО 4) из ЮАР. Также 29 октября свой поединок проведёт внук Мохаммеда Али Нико Али Уолш (11-2, КО 5), который встретится с Патумпонг Саенгарум (14-11, КО 7) из Таиланда.