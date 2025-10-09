«Вернулся в шиномонтаж». Перейра пошутил над Анкалаевым

38-летний новоиспечённый чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра пошутил над побеждённым им Магомедом Анкалаевым.

«Привет всем. Как я и обещал после боя, я вернулся в шиномонтаж. Анкалаев был прав. Сегодня мы присутствуем здесь, как и всегда – когда я посещаю Бразилию, я обязательно прихожу в эту шиномонтажку. Это место с прекрасной историей», – сказал бразилец в видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, ранее Поатан опубликовал скрин, на котором запечатлён момент триумфа бразильца и его фирменного жеста над лежащим на канвасе Анкалаевым. К этому скрину бразилец дорисовал в руки Магомеда автомобильную шину. Таким образом Перейра сделал отсылку к словам россиянина, который неоднократно перед реваншем заявлял, что отправит Алекса обратно на шиномонтаж, где Перейра работал перед своей карьерой в UFC.

Напомним, бразилец нокаутировал российского бойца на второй минуте боя и вернул себе чемпионский пояс полутяжёлого веса.