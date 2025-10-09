Абдель-Азиз: Зайнуков — ещё один монстр из Дагестана. Вам это не нравится

Основатель агентства Dominance MMA Management, являющийся менеджером многих именитых бойцов UFC, Али Абдель-Азиз отреагировал на подписание непобеждённого россиянина Магомеда Зайнукова в UFC.

«Магомед Зайнуков, ещё один монстр из Дагестана, я знаю, ребята, что вам это не нравится», — написал Абдель-Азиз в социальной сети Х.

8 октября Зайнуков провёл поединок с бразильцем Лукасом Калдасом на турнире Dana White Contendre Series. Бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (30-26, 30-26, 30-26).

Ранее действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра раскритиковал Али Абдель-Азиза.