Видео: Иржи Прохазка выполнил присед с 200-килограммовой штангой

32-летний чешский звёздный боец и бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг Иржи Прохазка выложил в социальных сетях видеоролик, на котором выполнил присед с 200-килограммовой штангой.

Свой последний поединок чешский атлет провёл в ночь на 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе, где его оппонентом стал американец Халил Раунтри. Бой проходил в полутяжёлом весе и дошёл до третьего раунда, в котором Иржи нокаутировал Халила после апперкота. Для Прохазки эта победа стала 32-й в профессиональной карьере. На его счету также пять поражений и одна ничья. Он вышел на серию из двух побед, одолев перед этим Джамала Хилла.

