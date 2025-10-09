Сириль Ган объяснил свою уверенность в победе над Томом Аспиналлом

35-летний французский профессиональный боец смешанных единоборств Сириль Ган, представляющий тяжёлую весовую категорию, объяснил свой настрой на титульный бой с Томом Аспиналлом.

«Я уверен в этом поединке. Не хочу говорить о том, что произойдёт после боя. Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ ЭТОТ ПОЯС, и я делаю всё возможное в тренировочном лагере для этого. Все уже знают о моей силе. Я очень хорошо двигаюсь и могу выдерживать всю дистанцию поединка. Моя ударная техника на высшем уровне. Я не зациклен на социальных сетях или людях на улице; я сосредоточен на своей семье, друзьях, команде и своей цели. Это другое мышление», — сказал Ган на YouTube-канале The National.