Мокаев проведёт следующий бой за титул в Brave FC

Мокаев проведёт следующий бой за титул в Brave FC
25-летний бывший топовый боец UFC, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг), британец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев проведёт следующий поединок на турнире Brave CF 100, который состоится 7 ноября в Бахрейне.

Соперником Мокаева станет ирландский боец Джерард Бёрнс. На кону поединка будет стоять пояс чемпиона в наилегчайшем весе промоушена.

Мокаев дебютировал как профессионал в 2020 году. С 2022 по 2024 год он выступал в промоушене Даны Уайта. В июле руководство лиги объявило, что не заинтересовано в продлении контракта с Мухаммадом, после чего он перешёл в Brave CF. В настоящий момент спортсмену 24 года.

Что касается Бёрнса, то на его счету восемь поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал семь побед и потерпел одно поражение.

