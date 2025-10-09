«Дайте реванш — и увидите, что произойдёт». Чемпион MisFits — о Макгрегоре и Нурмагомедове

Чемпион лиги MisFits в полутяжёлом весе американец Диллон Дэнис высказался о противостоянии легендарного ирландского бойца и первого в истории UFC двойного чемпиона Конора Макгрегора с прославленным непобеждённым россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Диллон и Конор являются хорошими друзьями.

«Ты не бил Хабиба в ту ночь — Хабиб задушил твоего друга, а ты сидел там и наблюдал за этим», — сказал Деметриус Джонсон на своём YouTube-канале.

«Я нанёс ему пару ударов, не волнуйся. Но просто дайте Конору реванш и посмотрите, что произойдёт», — ответил Дэнис.

Хабиб одержал победу над Конором после удушающего приёма.