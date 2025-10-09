Майк Тайсон объяснил, почему он бы никогда не стал драться в UFC

59-летний член международного Зала боксёрской славы, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе легендарный американец Майк Тайсон рассказал, почему он бы не стал драться в UFC.

«Пять лучших бойцов UFC вместе взятые не смогли бы сравниться с моей зарплатой», — сказал Майк Тайсон в видео, опубликованном в социальных сетях HardRockBet.

В следующем поединке Тайсон встретится с Флойдом Мейвезером.

Свой последний поединок Тайсон провёл с американским блогером и боксёром Джейком Полом 14 ноября 2024 года и проиграл судейским решением. Флойд Мейвезер-младший в августе 2024 года провёл бой с Джоном Готти III. Бой прошёл все восемь раундов и завершился без объявления победителя.