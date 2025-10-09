Сын Рэмпейджа не признал себя виновным в избиении рестлера. Ему грозит до семи лет тюрьмы

25-летний боец смешанных единоборств Раджа Джексон, который является сыном легендарного бывшего чемпиона UFC Куинтона «Рэмпейджа» Джексона, не признал себя виновным в избиении рестлера Сайко Стю на турнире Knokx Pro Wrestling, сообщили в издании MMA Fighting.

На прошедшем в четверг, 9 октября, судебном заседании ему было предъявлено два обвинения в нанесении тяжёлых и лёгких побоев за нападение на профессионального рестлера. Также прокурор к первому обвинению внёс в дело отягчающее обстоятельство — причинение тяжкого вреда здоровью. Итого запрашиваемый арест может вырасти с четырёх до семи лет.

24 ноября состоится следующее слушание по делу, куда Джексон-младший обязан явиться.

Напомним, в одном из поединков на шоу Раджа выбежал на ринг, провёл подобие «спайнбастера» на Стю, а затем нанёс 20 ударов по голове.