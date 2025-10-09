Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сын Рэмпейджа не признал себя виновным в избиении рестлера. Ему грозит до семи лет тюрьмы

Сын Рэмпейджа не признал себя виновным в избиении рестлера. Ему грозит до семи лет тюрьмы
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний боец смешанных единоборств Раджа Джексон, который является сыном легендарного бывшего чемпиона UFC Куинтона «Рэмпейджа» Джексона, не признал себя виновным в избиении рестлера Сайко Стю на турнире Knokx Pro Wrestling, сообщили в издании MMA Fighting.

На прошедшем в четверг, 9 октября, судебном заседании ему было предъявлено два обвинения в нанесении тяжёлых и лёгких побоев за нападение на профессионального рестлера. Также прокурор к первому обвинению внёс в дело отягчающее обстоятельство — причинение тяжкого вреда здоровью. Итого запрашиваемый арест может вырасти с четырёх до семи лет.

24 ноября состоится следующее слушание по делу, куда Джексон-младший обязан явиться.

Напомним, в одном из поединков на шоу Раджа выбежал на ринг, провёл подобие «спайнбастера» на Стю, а затем нанёс 20 ударов по голове.

Материалы по теме
Жуткая история в реслинге. Сын экс-чемпиона UFC избил человека до полусмерти
Жуткая история в реслинге. Сын экс-чемпиона UFC избил человека до полусмерти
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android