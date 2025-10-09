Баутиста: Умар Нурмагомедов не похож на стереотипного дагестанца

Американский боец UFC Марио Баутиста высказался о своём будущем сопернике россиянине Умаре Нурмагомедове.

«Умар Нурмагомедов не похож на стереотипного дагестанца? Согласен на 100%. Он не Хабиб, он умеет драться в стойке. Стиль Умара больше похож на карате или тхэквондо. Он довольно часто бьёт ногами и держится в стойке на равных даже с лучшими из лучших. Мне нужно быть готовым ко всему.

Если всё пройдёт по моему плану, то бой не дойдёт до решения судей. Я хочу, чтобы моя победа была очевидной. Если же я проиграю решением, то это будет такой вердикт, который все назовут ограблением», — приводит слова Баутисты MMAJunkie.