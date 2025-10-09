Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Баутиста: Умар Нурмагомедов не похож на стереотипного дагестанца

Баутиста: Умар Нурмагомедов не похож на стереотипного дагестанца
Комментарии

Американский боец UFC Марио Баутиста высказался о своём будущем сопернике россиянине Умаре Нурмагомедове.

«Умар Нурмагомедов не похож на стереотипного дагестанца? Согласен на 100%. Он не Хабиб, он умеет драться в стойке. Стиль Умара больше похож на карате или тхэквондо. Он довольно часто бьёт ногами и держится в стойке на равных даже с лучшими из лучших. Мне нужно быть готовым ко всему.

Если всё пройдёт по моему плану, то бой не дойдёт до решения судей. Я хочу, чтобы моя победа была очевидной. Если же я проиграю решением, то это будет такой вердикт, который все назовут ограблением», — приводит слова Баутисты MMAJunkie.

Материалы по теме
Тяжёлый вызов для Нурмагомедова. Брат Хабиба начинает новый титульный забег
Тяжёлый вызов для Нурмагомедова. Брат Хабиба начинает новый титульный забег
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android