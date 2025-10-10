Скидки
Бокс/ММА

Том Аспиналл провёл в октагоне за всю свою карьеру менее шести раундов

Том Аспиналл провёл в октагоне за всю свою карьеру менее шести раундов
Комментарии

Аккаунт Red Corner подсчитал, что 32-летний действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл провёл в октагоне за свою карьеру в ММА менее шести раундов.

Аспиналл, выступающий в тяжёлом весе, проводит титульные поединки по пять раундов, каждый из которых длится по пять минут (нетитульные — три по пять минут). В своей профессиональной карьере англичанин принял участие в 18 боях, в 15 из которых вышел победителем, а в трёх — проигравшим.

Все свои поединки Аспиналл завершал досрочно. В выигранных боях он суммарно за карьеру провёл в октагоне ровно 19 минут, а в трёх проигранных — 7:04. Таким образом, общее время на ринге составляет 26:04, что заняло для Тома чуть больше полноценного поединка, продлившегося всю дистанцию.

Комментарии
