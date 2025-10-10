Россиянка Сантос рассказала, за что её могли отчислить из UFC

Российский боец UFC Яна Сантос (Куницкая) поделилась подробностями того, как её могли отчислить из лиги за отказ от боя с соперницей, не сделавшей вес.

«Я уже была в такой ситуации. Несколько боёв назад моя соперница не сделала вес, и мы думали, соглашаться ли на бой. Но в UFC очень чётко сообщили, что меня накажут за отказ. Меня могли лишить гонорара или отчислить. У соперницы, провалившей взвешивание, не было проблем — проблемой была я. И мне хочется продолжать драться в UFC, поэтому я и согласилась.

Она не сделала вес, другая девушка отказалась от боя, и её отчислили из лиги. Я видела подобное много раз. Это ужасно, что наказывают тех, кто делает всё правильно», — приводит слова Сантос MMAFighting.