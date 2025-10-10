Скидки
Россиянка Сантос рассказала, за что её могли отчислить из UFC

Россиянка Сантос рассказала, за что её могли отчислить из UFC
Российский боец UFC Яна Сантос (Куницкая) поделилась подробностями того, как её могли отчислить из лиги за отказ от боя с соперницей, не сделавшей вес.

«Я уже была в такой ситуации. Несколько боёв назад моя соперница не сделала вес, и мы думали, соглашаться ли на бой. Но в UFC очень чётко сообщили, что меня накажут за отказ. Меня могли лишить гонорара или отчислить. У соперницы, провалившей взвешивание, не было проблем — проблемой была я. И мне хочется продолжать драться в UFC, поэтому я и согласилась.

Она не сделала вес, другая девушка отказалась от боя, и её отчислили из лиги. Я видела подобное много раз. Это ужасно, что наказывают тех, кто делает всё правильно», — приводит слова Сантос MMAFighting.

Ренессанс Сантос. Ветеран из России идёт к титульнику UFC
