Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Махмудов заявил, что Джошуа согласен на бой с ним в случае победы над Алленом

Махмудов заявил, что Джошуа согласен на бой с ним в случае победы над Алленом
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр Арсланбек Махмудов рассказал, что получил сообщение от британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, который выразил готовность провести с ним бой, если Махмудов победит Дэвида Аллена. Поединок между Махмудовым и Алленом состоится 11 октября в Шеффилде.

«Джошуа написал мне, что, если я выиграю этот бой, тогда встречусь с ним. Он сказал, что мы можем провести бой в следующем году, иншалла», — сообщил Махмудов после пресс-конференции.

Арсланбек Махмудов (18–0, 17 КО) проведёт бой против британца Дэвида Аллена (22–6–2, 15 КО). Аллен, в свою очередь, отметил, что не ожидает встречи с Джошуа даже в случае победы. По словам британца, Джошуа, вероятно, выберет Махмудова, если тот выиграет бой, так как российский боксёр выглядит для него более опасным и привлекательным соперником.

Материалы по теме
Дэвид Аллен — Арсланбек Махмудов: дата и время боя, где смотреть, во сколько начало
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android