Махмудов заявил, что Джошуа согласен на бой с ним в случае победы над Алленом

Российский боксёр Арсланбек Махмудов рассказал, что получил сообщение от британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, который выразил готовность провести с ним бой, если Махмудов победит Дэвида Аллена. Поединок между Махмудовым и Алленом состоится 11 октября в Шеффилде.

«Джошуа написал мне, что, если я выиграю этот бой, тогда встречусь с ним. Он сказал, что мы можем провести бой в следующем году, иншалла», — сообщил Махмудов после пресс-конференции.

Арсланбек Махмудов (18–0, 17 КО) проведёт бой против британца Дэвида Аллена (22–6–2, 15 КО). Аллен, в свою очередь, отметил, что не ожидает встречи с Джошуа даже в случае победы. По словам британца, Джошуа, вероятно, выберет Махмудова, если тот выиграет бой, так как российский боксёр выглядит для него более опасным и привлекательным соперником.