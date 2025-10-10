Джозеф Паркер заявил, что разобьёт лицо Александру Усику, если тот будет доступен

Новозеландский боксёр-профессионал Джозеф Паркер заявил, что при наличии возможности готов выйти на бой с чемпионом мира Александром Усиком и «разбить ему лицо». Своё заявление он сделал в контексте предстоящего поединка с Фабио Уордли и обсуждения перспектив в тяжёлом весе.

«Как мы знаем, он травмирован, не так ли? Что-то происходит, поэтому он получил отсрочку от WBO. Он великий чемпион и достиг невероятных результатов. Но мы хотим больше движения в отношении мировых титулов. Так что, Усик, давай, друг. Если Усик будет доступен, прекрасно — я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной», — приводит слова Паркера The Ring.