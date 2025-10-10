Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джозеф Паркер заявил, что разобьёт лицо Александру Усику, если тот будет доступен

Джозеф Паркер заявил, что разобьёт лицо Александру Усику, если тот будет доступен
Комментарии

Новозеландский боксёр-профессионал Джозеф Паркер заявил, что при наличии возможности готов выйти на бой с чемпионом мира Александром Усиком и «разбить ему лицо». Своё заявление он сделал в контексте предстоящего поединка с Фабио Уордли и обсуждения перспектив в тяжёлом весе.

«Как мы знаем, он травмирован, не так ли? Что-то происходит, поэтому он получил отсрочку от WBO. Он великий чемпион и достиг невероятных результатов. Но мы хотим больше движения в отношении мировых титулов. Так что, Усик, давай, друг. Если Усик будет доступен, прекрасно — я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной», — приводит слова Паркера The Ring.

Материалы по теме
The Ring опубликовал обновлённый топ-10 лучших супертяжеловесов. Джошуа покинул рейтинг
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android