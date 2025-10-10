Эдди Хирн заявил, что UFC пытается изменить закон Али, чтобы не раскрывать доходы бойцам

Промоутер Эдди Хирн высказался о предложениях изменить закон Али, который регулирует финансовую прозрачность в единоборствах. По его словам, UFC добивается послаблений, чтобы не раскрывать бойцам информацию о доходах организации от турниров и трансляций.

«Проблема для них в том, что закон Али требует раскрывать бойцам долю дохода от мероприятий и телетрансляций. Сейчас бойцы UFC не знают, сколько организация заработает на шоу даже за неделю до события. Представьте, если бы бойцу UFC сказали: «Это твой турнир, ты получаешь 80% прибыли, а мы – 20%». Их доходы выросли бы в пять-семь раз по сравнению с нынешними», – сказал Хирн в интервью The Ariel Helwani Show.